сегодня



Лидер FOO FIGHTERS присоединился на сцене к PAUL'у MCCARTNEY



Dave Grohl впервые вышел на сцену после смерти Тейлора Хокинса и присоединился к PAUL'у MCCARTNEY для исполнения песен THE BEATLES "I Saw Her Standing There" и WINGS "Band On The Run". В конце сета он вновь появился на сцене вместе с Bruce'ом Springsteen'ом.







просмотров: 326