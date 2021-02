сегодня



FOO FIGHTERS исполнили кавер-версию BEE GEES



FOO FIGHTERS исполнили несколько песен, включая кавер-версию хита BEE GEES "You Should Be Dancing" в рамках программы Jo Wiley BBC Radio 2 "Sofa Session". Послушать сессию можно по этому адресу.



















просмотров: 251