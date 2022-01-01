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Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTERS



Колумбийская полиция считает, что смерть барабанщика группы FOO FIGHTERS Тейлора Хокинса была связана с наркотиками.



50-летний музыкант был найден мёртвым в гостиничном номере отеля Casa Medina в Боготе в пятницу (25 марта).



26 марта Генеральная прокуратура Колумбии опубликовала заявление, в котором говорится, что токсикологический анализ мочи Хокинса, проведённый официальными лицами, предварительно выявил 10 видов веществ, включая ТГК (марихуана), антидепрессанты, бензодиазепин и опиоиды.



В официальном заявлении ведомство сообщило:



«Национальная государственная прокуратура Колумбии после первичного вскрытия тела Тейлора Хокинса может подтвердить следующее:



1) В токсикологическом анализе мочи Тейлора Хокинса предварительно было обнаружено 10 видов веществ, включая марихуану, трициклические антидепрессанты, бензодиазепины и опиоиды.



2) Национальный институт судебной медицины продолжает медицинские исследования, чтобы иметь возможность полностью прояснить факты, приведшие к смерти Тейлора Хокинса.



3) Национальная государственная прокуратура Колумбии продолжит расследование и при необходимости обнародует результаты, полученные в рамках этого расследования».







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