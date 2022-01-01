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*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
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*Новое видео CREMATORY 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 9
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Foo Fighters

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Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTERS



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Колумбийская полиция считает, что смерть барабанщика группы FOO FIGHTERS Тейлора Хокинса была связана с наркотиками.

50-летний музыкант был найден мёртвым в гостиничном номере отеля Casa Medina в Боготе в пятницу (25 марта).

26 марта Генеральная прокуратура Колумбии опубликовала заявление, в котором говорится, что токсикологический анализ мочи Хокинса, проведённый официальными лицами, предварительно выявил 10 видов веществ, включая ТГК (марихуана), антидепрессанты, бензодиазепин и опиоиды.

В официальном заявлении ведомство сообщило:

«Национальная государственная прокуратура Колумбии после первичного вскрытия тела Тейлора Хокинса может подтвердить следующее:

1) В токсикологическом анализе мочи Тейлора Хокинса предварительно было обнаружено 10 видов веществ, включая марихуану, трициклические антидепрессанты, бензодиазепины и опиоиды.

2) Национальный институт судебной медицины продолжает медицинские исследования, чтобы иметь возможность полностью прояснить факты, приведшие к смерти Тейлора Хокинса.

3) Национальная государственная прокуратура Колумбии продолжит расследование и при необходимости обнародует результаты, полученные в рамках этого расследования».

TAYLOR HAWKINS




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КомментарииСкрыть/показать 4 )
27 мар 2022, 13:22
больные люди. Уже лет под сраку, а все "сражаются с внутренними демонами", торчки
27 мар 2022, 13:31
Ну как так-то, Тэйлор... И ты в это болото полез : (
27 мар 2022, 13:32
Трициклы с опиоидами и бензо? неудивительно кншн с таким коктейлем перестать дышать (
27 мар 2022, 16:09
мдеее


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