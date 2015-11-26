4 фев 2019



FOO FIGHTERS перенесла концерты из-за проблем у одного из участников



В связи с повреждением одного из участников группы, FOO FIGHTERS перенесли два концерта в The Fillmore New Orleans, намеченные на 15-16 февраля, на 15 и 16 мая соответственно.











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