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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 43
*Профессиональное видео с выступления SODOM 32
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
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Foo Fighters

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9 июн 2022 : 		 FOO FIGHTERS отыграют два концерта в память о Тейлоре Хокинсе

18 май 2022 : 		 Тейлор Хокинс хотел, чтобы FOO FIGHTERS гастролировали меньше

4 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS взяли три Грэмми

1 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили выступление на Грэмми

30 мар 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили все концерты

29 мар 2022 : 		 ЕР DREAM WIDOW доступен для прослушивания

27 мар 2022 : 		 Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTERS

26 мар 2022 : 		 Умер барабанщик FOO FIGHTERS

21 мар 2022 : 		 DREAM WIDOW уже в марте

18 фев 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS наваял целый металл-альбом

16 фев 2022 : 		 Трэш от FOO FIGHTERS

14 янв 2022 : 		 Трейлер к фильму FOO FIGHTERS

10 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS вышел на сцену с FOO FIGHTERS

9 дек 2021 : 		 Вокалист FOO FIGHTERS исполняет трек KISS

1 дек 2021 : 		 FOO FIGHTERS отменили один из концертов из-за несогласия с политикой по COVID-19

19 ноя 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

10 ноя 2021 : 		 FOO FIGHTERS снялись в хорроре

27 окт 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о готовности песен

21 окт 2021 : 		 PAUL MCCARTNEY представит FOO FIGHTERS на церемонии введения в ЗСРнР

23 авг 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о концертах в нынешних условиях

16 авг 2021 : 		 FOO FIGHTERS будут требовать сертификат о вакцинации на концертах

23 июл 2021 : 		 FOO FIGHTERS о ковидном концерте

16 июл 2021 : 		 FOO FIGHTERS отменили концерт из-за COVID-19

14 июл 2021 : 		 Кавер-версия BEE GEES от FOO FIGHTERS

29 июн 2021 : 		 Новая версия песни FOO FIGHTERS

25 июн 2021 : 		 Сингл FOO FIGHTERS стал платиновым
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|||| 9 июн 2022

FOO FIGHTERS отыграют два концерта в память о Тейлоре Хокинсе



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FOO FIGHTERS отыграют два концерта в память о Тейлоре Хокинсе — они пройдут третьего сентября на Уэмбли и 27 сентября в The Kia Forum, Лос-Анджелес. Список участников будет объявлен позднее.




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