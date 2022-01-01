9 июн 2022



FOO FIGHTERS отыграют два концерта в память о Тейлоре Хокинсе



FOO FIGHTERS отыграют два концерта в память о Тейлоре Хокинсе — они пройдут третьего сентября на Уэмбли и 27 сентября в The Kia Forum, Лос-Анджелес. Список участников будет объявлен позднее.







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