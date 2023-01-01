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Гитарист FOO FIGHTERS выпустил новый сингл



CHRIS SHIFLETT опубликовал официальное видео с текстом к песне "Black Top White Lines". Этот трек будет включён в альбом "Shiflett", выход которого намечен на этот год на Blue Élan Records.







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