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Foo Fighters

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20 фев 2019 : 		 Лидеру FOO FIGHTERS проведут операцию

4 фев 2019 : 		 FOO FIGHTERS перенесла концерты из-за проблем у одного из участников

4 фев 2019 : 		 FOO FIGHTERS исполнили BLACK SABBATH

1 фев 2019 : 		 DAVE GROHL исполняет METALLICA

11 дек 2018 : 		 Лидер FOO FIGHTERS впервые исполнил 23-минутный трек

13 ноя 2018 : 		 Вокалист FOO FIGHTERS накормил пожарных

14 окт 2018 : 		 FOO FIGHTERS и десятилетний мальчик исполнили хит METALLICA

15 авг 2018 : 		 Документальный фильм от лидера FOO FIGHTERS

26 июл 2018 : 		 Лидер FOO FIGHTERS записал 25-минутный трек

25 июл 2018 : 		 Гитарист FOO FIGHTERS продаёт 20 гитар

13 май 2018 : 		 Лидер FOO FIGHTERS чуть не упал со сцены

29 янв 2018 : 		 FOO FIGHTERS удостоились Грэмми в категории «Лучшая рок-песня»

8 ноя 2017 : 		 FOO FIGHTERS продали 3/4 миллиона билетов

25 окт 2017 : 		 Фрагмент нового фильма FOO FIGHTERS

21 окт 2017 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

27 сен 2017 : 		 FOO FIGHTERS стали первыми

22 сен 2017 : 		 FOO FIGHTERS' в 'Carpool Karaoke'

19 сен 2017 : 		 FOO FIGHTERS будут первыми

18 сен 2017 : 		 Фронтмен THE HIVES вместе с FOO FIGHTERS исполнил песню AC/DC

13 сен 2017 : 		 FOO FIGHTERS исполняют AC/DC

7 сен 2017 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

24 авг 2017 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

23 июн 2017 : 		 Самая яркая звезда поп-музыки на новом альбоме FOO FIGHTERS

20 июн 2017 : 		 Новый альбом FOO FIGHTERS выйдет в сентябре

2 июн 2017 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

30 май 2017 : 		 FOO FIGHTERS продолжили играть без электричества
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Лидеру FOO FIGHTERS проведут операцию



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Как ранее сообщалась, группа FOO FIGHTERS из-за проблем у одного из участников перенесла выступления 15 и 16 февраля на май. Как оказалось, проблемы у лидера команды, Dave'a Grohl'a:

«Это то, с чем я давно мирюсь и, хотя конечно, все это не умереть не встать, но мне все таки нужно провести операцию на руке, так как мне все таки надо платить по счетам. Я знаю, что в какой-то момент все исправлю и продолжу играть и выступать. Довольно забавно то, что операция дает тебе возможность немного отдохнуть. Сразу после того, как ребята отправили меня на операцию, они сказали: "Эй, приятель, мы наконец-то дадим тебе то, что даст возможность тебе почувствовать себя лучше" и я подумал, что наконец-то смогу как следует поспать».



DAVE GROHL Undergoes Arm Surgery



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