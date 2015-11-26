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Лидеру FOO FIGHTERS проведут операцию



Как ранее сообщалась, группа FOO FIGHTERS из-за проблем у одного из участников перенесла выступления 15 и 16 февраля на май. Как оказалось, проблемы у лидера команды, Dave'a Grohl'a:



«Это то, с чем я давно мирюсь и, хотя конечно, все это не умереть не встать, но мне все таки нужно провести операцию на руке, так как мне все таки надо платить по счетам. Я знаю, что в какой-то момент все исправлю и продолжу играть и выступать. Довольно забавно то, что операция дает тебе возможность немного отдохнуть. Сразу после того, как ребята отправили меня на операцию, они сказали: "Эй, приятель, мы наконец-то дадим тебе то, что даст возможность тебе почувствовать себя лучше" и я подумал, что наконец-то смогу как следует поспать».











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