BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS



BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS в рамках выступления "Vax Live: The Concert To Reunite The World" второго мая.











Foo Fighters trouxe de surpresa AC/DC’s Brian Johnson! #vaxlive pic.twitter.com/iFamqC1Wb2 — Cleide Klock (@CleKlock) May 3, 2021











