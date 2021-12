сегодня



Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хороши, как "The Number Of The Beast" IRON MAIDEN



В новом интервью Роберту Кавуото из Metal Rules фронтмен SAXON Biff Byford ответил на вопрос, в какой момент он и его коллеги по группе начали пожинать финансовые плоды своего успеха:



«Не думаю, что мы когда-либо это делали, по правде говоря. Я не помню, чтобы я получал щедрое вознаграждение. Вы должны помнить, что в 83-м году, примерно во времена "Power & The Glory", мы действительно начали прорываться в Америку. И я думаю, что в тот момент что-то случилось со звукозаписывающей компанией. Мы гастролировали с IRON MAIDEN — довольно большой тур — а потом на полпути он прекратился. Так что я не знаю, что случилось. Может быть, потому что тогда нужно было покупать билеты на туры. Я не знаю. Что-то случилось, и нас сняли, и я думаю, что FASTWAY переместили вверх на афише, а перед ними поставили кого-то ещё. Я не знаю. Может быть, у нас за спиной было много политических разговоров. Есть люди, которые говорили, что [вокалисту IRON MAIDEN] Bruce'у [Dickinson'у] не понравилось наше понижение. Я не знаю, правда это или нет, но так говорили.



В тот момент, во времена "Power & The Glory" мы могли бы покорить Америку. Мы должны были покорить Америку на "Wheels Of Steel", но это была французская [звукозаписывающая] компания, и они не знали, что делают. "Crusader" был первым хедлайн-туром, который мы провели по Америке, совместно с ACCEPT, и он был весьма успешным. Я просто думаю, что по какой-то причине альбомы "Wheels Of Steel", "Strong Arm Of The Law" и "Denim And Leather" не получили в Америке того импульса, который имели альбомы MAIDEN. Я считаю, это связано с менеджментом и звукозаписывающей компанией. Как по мне, альбомы "Denim And Leather" и "Strong Arm Of The Law" так же хороши, как и "The Number Of The Beast"...



Многие американцы считают "Power & The Glory" своим любимым альбомом SAXON. Это был первый раз, когда мы увидели некоторых из них, и это был первый раз, когда мы попали в эфир, — на MTV. И я думаю, что в какой-то момент мы попали в чарты Billboard с альбомом "Power & The Glory", и тур был очень масштабным и успешным. Это был отличный тур. Я просто предполагаю, что то ли наш менеджер решил, что мы можем сделать это самостоятельно, то ли что-то случилось, но мы просто не смогли продвинуться дальше, если вы понимаете, о чём я. В некоторых штатах Америки концерты собирали большую аудиторию, а в других штатах приходило мало людей. И в этом проблема — я не думаю, что в Америке у нас были такие же продажи пластинок, как у других. Поэтому у нас были не такие большие сборы. "Power & The Glory" не разошёлся в Америке и в количестве миллиона альбомов, когда мы там были. Я думаю, если бы он продавался, это дало бы нам возможность продолжить и получить довольно много денег. Такое ощущение, что в тот момент это было сделано специально, чтобы группа не зарабатывала деньги. Тогда мы могли покорить Америку. "Power & The Glory" мог стать платиновым альбомом — определённо».













