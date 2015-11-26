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Saxon

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2 фев 2022 : 		 Фронтмен SAXON: «Такие парни, как я, не уходят на покой»

13 янв 2022 : 		 Новая песня SAXON

25 дек 2021 : 		 Лидер SAXON не сильно изменил образ жизни после приступа

19 дек 2021 : 		 Бывший басист METALLICA назвал историю вокалиста SAXON о группе выдумкой

17 дек 2021 : 		 Вокалист SAXON: «В Великобритании всех колят как безумные!»

16 дек 2021 : 		 Вокалист SAXON — о том, из-за чего на группу обиделись участники METALLICA

13 дек 2021 : 		 Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хороши, как "The Number Of The Beast" IRON MAIDEN

3 ноя 2021 : 		 Новое видео SAXON

24 авг 2021 : 		 SAXON завершили запись

16 июл 2021 : 		 Фронтмен SAXON рассказал о потере слуха

12 июл 2021 : 		 Новый альбом SAXON выйдет зимой

25 мар 2021 : 		 Вокалист SAXON представляет новый винил

21 мар 2021 : 		 Почему AC/DC? Отвечает вокалист SAXON

15 мар 2021 : 		 Документальный фильм о SAXON

6 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от SAXON

12 фев 2021 : 		 Новый SAXON в новом году

2 фев 2021 : 		 Музыканты BLACK MAMBA, TWISTED SISTER, SAXON, TESTAMENT и SABATON в проекте "Spin The Wheel"

30 янв 2021 : 		 Книга о SAXON выйдет летом

15 янв 2021 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от SAXON

13 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE ROLLING STONES от SAXON

20 ноя 2020 : 		 SAXON готовят сборник кавер-версий

7 сен 2020 : 		 Фронтмен SAXON признался, где облажался

20 авг 2020 : 		 Игра от SAXON

15 июн 2020 : 		 У SAXON есть 11 песен

3 май 2020 : 		 BIFF BYFORD сказал, что у SAXON никогда не было проблем с алкоголем и наркотиками

31 мар 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Новый альбом будет тяжёлым и "британским"»
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Фронтмен SAXON: «Такие парни, как я, не уходят на покой»



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В новом интервью Рубену Москеде из Photo Concerto фронтмен SAXON Biff Byford ответил на вопрос о том, может ли он представить, что в недалёком будущем он уйдёт на покой:

«Нет, я не думаю об уходе на покой. Это словосочетание не совсем подходит, потому что если бы я ушёл на покой, я бы всё равно занимался музыкой. Я считаю, что такие парни, как я, не уходят на покой.

Есть группы, которые прекращают деятельность, а через полгода вокалист выпускает сольный альбом. Он ведь не уходит на покой, правда? Прекращение деятельности группы и завершение деятельности конкретного музыканта, я полагаю, это совершенно разные вещи, не так ли?»

SAXON





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saxon9


2 фев 2022, 18:59		Пока хоть немного тянешь, не отходи от дел, дедуля.
Вроде бы и давно пора на покой Пёрплам, Скорпам и АЦгромДЦ.
Однако ж, когда они уйдут - кто останется?
Интересно, как будут вывозить через 20 лет Caliban и Killswitch Engage.


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