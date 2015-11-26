Фронтмен SAXON: «Такие парни, как я, не уходят на покой»
В новом интервью Рубену Москеде из Photo Concerto фронтмен SAXON Biff Byford ответил на вопрос о том, может ли он представить, что в недалёком будущем он уйдёт на покой:
«Нет, я не думаю об уходе на покой. Это словосочетание не совсем подходит, потому что если бы я ушёл на покой, я бы всё равно занимался музыкой. Я считаю, что такие парни, как я, не уходят на покой.
Есть группы, которые прекращают деятельность, а через полгода вокалист выпускает сольный альбом. Он ведь не уходит на покой, правда? Прекращение деятельности группы и завершение деятельности конкретного музыканта, я полагаю, это совершенно разные вещи, не так ли?»
Saxon9
Вроде бы и давно пора на покой Пёрплам, Скорпам и АЦгромДЦ.
Однако ж, когда они уйдут - кто останется?
Интересно, как будут вывозить через 20 лет Caliban и Killswitch Engage.
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