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SAXON с размахом отметят юбилей



SAXON опубликовали трейлер к грядущему в 2019 году юбилейному туру, который обещает быть самым "грандиозным, ярким, громким и взрывным шоу из всех возможных!" Детали будут объявлены позднее.















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