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Saxon

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6 дек 2018 : 		 SAXON с размахом отметят юбилей

30 окт 2018 : 		 Барабанщик SAXON чуть не лишился носа

1 окт 2018 : 		 У вокалиста SAXON готова музыка для сольного альбома

28 сен 2018 : 		 SAXON отметят юбилей в 2019

21 сен 2018 : 		 Новое видео SAXON

14 сен 2018 : 		 Переиздание SAXON выйдет осенью

27 авг 2018 : 		 Вокалист SAXON: «Наша новая пластинка отлично продаётся»

21 июл 2018 : 		 Специальное издание SAXON выйдет осенью

20 июл 2018 : 		 SAXON выпустят специальную туровую версию альбома "Thunderbolt"

27 июн 2018 : 		 Вокалист SAXON работает с гитаристом OPETH

2 июн 2018 : 		 Новое видео SAXON

28 май 2018 : 		 Возможное название сольного альбома вокалиста SAXON

17 май 2018 : 		 Переиздания SAXON выйдут весной

6 апр 2018 : 		 У вокалиста SAXON есть семь песен для сольного альбома

16 мар 2018 : 		 Новое видео SAXON

1 мар 2018 : 		 Видео с выступления SAXON

20 фев 2018 : 		 Фронтмен SAXON сказал, что туры с голограммами мёртвых музыкантов — это неправильно

23 янв 2018 : 		 Посвящение MOTÖRHEAD от SAXON

22 янв 2018 : 		 Вокалист SAXON: «Новый альбом придётся по вкусу современному уху!»

30 ноя 2017 : 		 Новое видео SAXON

14 ноя 2017 : 		 Рассказ об антологии SAXON

7 ноя 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SAXON

8 окт 2017 : 		 SAXON завершили сведение

30 сен 2017 : 		 SAXON завершили запись

19 сен 2017 : 		 Сборник лучшего от SAXON

8 июл 2017 : 		 Трейлер нового релиза SAXON
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SAXON с размахом отметят юбилей



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SAXON опубликовали трейлер к грядущему в 2019 году юбилейному туру, который обещает быть самым "грандиозным, ярким, громким и взрывным шоу из всех возможных!" Детали будут объявлены позднее.



SAXON Teases 'Largest, Loudest, Brightest' And 'Most Explosive Show Ever' For 40th Anniversary In 2019




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alias


6 дек 2018, 11:06		ой ли...


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