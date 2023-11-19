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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
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Saxon

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Вокалист SAXON о сложных для группы временах



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В новом интервью с Густавом Майато фронтмен SAXON Biff Byford вспомнил о самом сложном моменте в карьере группы и о том, как он и его коллеги по группе прошли эти испытания:

«Я думаю, что самым сложным периодом в нашей карьере и в карьере многих британских металлических групп было начало 1990-х — конец 1980-х, когда появилось много глэм-металлистов — всякие CINDERELLA, MÖTLEY CRÜE, POISON — они, казалось, использовали наш стиль, присвоили его себе и стали очень популярными. Я думаю, что когда на Западном побережье появился гранж, это проделало большую брешь в нашей аудитории. Многие поклонники рока, особенно молодые, ходили на PEARL JAM, NIRVANA и им подобных. Так что я думаю, что эта американская новая волна гранжа обошла весь мир. Так что я не вижу в этом никакой проблемы... Мы вернулись позже, я думаю, в 1990-е годы, мы стали снова сильными. Я считаю, это был самый сложный момент для многих групп — для большинства групп. Нам очень повезло, потому что в 1980-х у нас было несколько известных хитов, и мы могли выступать вживую. Но продажи альбомов упали. И, может быть, мы не написали таких уж хороших песен в 1980-е, может быть, в конце 80-х, например, на [альбоме 1988 года] "Destiny". Пока мы не добрались до альбома [1991 года] "Solid Ball Of Rock" — именно тогда мы снова начали двигаться в верном направлении».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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19 ноя 2023
Exceptional
Так интересно рассказывает, будто сами Saxon под глэм не стелились.

просмотров: 523

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