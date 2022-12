сегодня



Новое видео SAXON



"Dambusters", , новое видео группы SAXON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Carpe Diem", выпущенного четвёртого февраля на Silver Lining Music.



Трек-лист:



01. Carpe Diem (Seize The Day)



02. Age Of Steam



03. The Pilgrimage



04. Dambusters



05. Remember The Fallen



06. Super Nova



07. Lady In Gray



08. All For One



09. Black Is The Night



10. Living On The Limit







