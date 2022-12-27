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*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 13
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Saxon

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Новое видео SAXON



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"Dambusters", , новое видео группы SAXON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Carpe Diem", выпущенного четвёртого февраля на Silver Lining Music.

Трек-лист:

01. Carpe Diem (Seize The Day)

02. Age Of Steam

03. The Pilgrimage

04. Dambusters

05. Remember The Fallen

06. Super Nova

07. Lady In Gray

08. All For One

09. Black Is The Night

10. Living On The Limit




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27 дек 2022
o
overgrin
облом конечно.....:(
такая музыка не должна быть записана на компе и звучать ,как механика....слушать не интересно
28 дек 2022
T
Toney Moon
overgrin, надо было на плёнку записывать?

просмотров: 451

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