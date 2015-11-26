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Saxon

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19 янв 2019 : 		 SAXON отметят юбилей с размахом

18 янв 2019 : 		 Вокалист SAXON начал запись

6 дек 2018 : 		 SAXON с размахом отметят юбилей

30 окт 2018 : 		 Барабанщик SAXON чуть не лишился носа

1 окт 2018 : 		 У вокалиста SAXON готова музыка для сольного альбома

28 сен 2018 : 		 SAXON отметят юбилей в 2019

21 сен 2018 : 		 Новое видео SAXON

14 сен 2018 : 		 Переиздание SAXON выйдет осенью

27 авг 2018 : 		 Вокалист SAXON: «Наша новая пластинка отлично продаётся»

21 июл 2018 : 		 Специальное издание SAXON выйдет осенью

20 июл 2018 : 		 SAXON выпустят специальную туровую версию альбома "Thunderbolt"

27 июн 2018 : 		 Вокалист SAXON работает с гитаристом OPETH

2 июн 2018 : 		 Новое видео SAXON

28 май 2018 : 		 Возможное название сольного альбома вокалиста SAXON

17 май 2018 : 		 Переиздания SAXON выйдут весной

6 апр 2018 : 		 У вокалиста SAXON есть семь песен для сольного альбома

16 мар 2018 : 		 Новое видео SAXON

1 мар 2018 : 		 Видео с выступления SAXON

20 фев 2018 : 		 Фронтмен SAXON сказал, что туры с голограммами мёртвых музыкантов — это неправильно

23 янв 2018 : 		 Посвящение MOTÖRHEAD от SAXON

22 янв 2018 : 		 Вокалист SAXON: «Новый альбом придётся по вкусу современному уху!»

30 ноя 2017 : 		 Новое видео SAXON

14 ноя 2017 : 		 Рассказ об антологии SAXON

7 ноя 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SAXON

8 окт 2017 : 		 SAXON завершили сведение

30 сен 2017 : 		 SAXON завершили запись
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SAXON отметят юбилей с размахом



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Впервые с 1980-х SAXON вернутся на сцену легендарного лондонского зала Hammersmith Odeon и Manchester Apollo, а также дадут выступление в Глазго на крупнейшей для себя площадке в карьере. Кроме того, 2 августа состоится релиз новой концертной пластинки "The Eagle Has Landed 4", включающей сорок песен, созданных за всю историю существования коллектива.

В качестве гостей в Лондоне и Манчестере выступят KROKUS (это будут единственными концертами группы в Великобритании в рамках прощального турне), а также GIRLSCHOOL и DIAMOND HEAD. В качестве гостей в Глазго заявлены GIRLSCHOOL и DIAMOND HEAD.

Комментирует фронтмен, Biff Byford: «Мы рады отметить сорокалетний рубеж в истории группы, вновь выступив на этих замечательных площадках, — вернуться в Hammersmith и Manchester Apollo — просто фантастика, а увидеть всех шотландских поклонников на Braehead Arena — настоящая вишенка на торте! Эти концерты будут самыми грандиозными из классической эры группы, а что касается сет-листа... Скажу так: стартуем с "Wheels Of Steel", потом "Strong Arm Of The Law", а дальше "Denim & Leather"… Неплохо же?»

Chris Von Rohr из KROKUS: «У нас хорошие воспоминания об английских поклонниках, и SAXON — старый конь борозды не портит! Ну а вместе мы заставим крышу зайтись в огне!»

Ricky Warwick из BLACK STAR RIDERS: «Мы очень рады стать специальными гостями на выступлении наших друзей SAXON в Глазго. Этот город очень дорог для нас и для меня лично... У нас огромная история взаимоотношений с этим городом. С нетерпением жду встречи со всеми вами. Будет грандиозно!»



SAXON Announces 40th-Anniversary



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