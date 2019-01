сегодня



SAXON отметят юбилей с размахом



Впервые с 1980-х SAXON вернутся на сцену легендарного лондонского зала Hammersmith Odeon и Manchester Apollo, а также дадут выступление в Глазго на крупнейшей для себя площадке в карьере. Кроме того, 2 августа состоится релиз новой концертной пластинки "The Eagle Has Landed 4", включающей сорок песен, созданных за всю историю существования коллектива.



В качестве гостей в Лондоне и Манчестере выступят KROKUS (это будут единственными концертами группы в Великобритании в рамках прощального турне), а также GIRLSCHOOL и DIAMOND HEAD. В качестве гостей в Глазго заявлены GIRLSCHOOL и DIAMOND HEAD.



Комментирует фронтмен, Biff Byford: «Мы рады отметить сорокалетний рубеж в истории группы, вновь выступив на этих замечательных площадках, — вернуться в Hammersmith и Manchester Apollo — просто фантастика, а увидеть всех шотландских поклонников на Braehead Arena — настоящая вишенка на торте! Эти концерты будут самыми грандиозными из классической эры группы, а что касается сет-листа... Скажу так: стартуем с "Wheels Of Steel", потом "Strong Arm Of The Law", а дальше "Denim & Leather"… Неплохо же?»



Chris Von Rohr из KROKUS: «У нас хорошие воспоминания об английских поклонниках, и SAXON — старый конь борозды не портит! Ну а вместе мы заставим крышу зайтись в огне!»



Ricky Warwick из BLACK STAR RIDERS: «Мы очень рады стать специальными гостями на выступлении наших друзей SAXON в Глазго. Этот город очень дорог для нас и для меня лично... У нас огромная история взаимоотношений с этим городом. С нетерпением жду встречи со всеми вами. Будет грандиозно!»











+0 -0









просмотров: 251