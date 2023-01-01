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*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 46
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*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 46
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 20
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 16
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
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Saxon

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21 ноя 2023 : 		 Новое видео SAXON

19 ноя 2023 : 		 Вокалист SAXON о сложных для группы временах

16 ноя 2023 : 		 Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, просто мы не так успешны»

8 сен 2023 : 		 У бывшего гитариста SAXON болезнь Паркинсона

19 авг 2023 : 		 SAXON приступили к записи

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17 июл 2023 : 		 Барабанщик SAXON о подкладках

11 июл 2023 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к SAXON

10 июл 2023 : 		 PAUL QUINN присоединился к SAXON

9 июл 2023 : 		 BRIAN TATLER отыграл первое шоу с SAXON

23 июн 2023 : 		 Вокалист SAXON: «У меня есть 7»

17 май 2023 : 		 BRIAN TATLER — о туре с SAXON

7 апр 2023 : 		 SAXON нашли гитариста на замену

5 апр 2023 : 		 SAXON готовят новый материал

26 мар 2023 : 		 Гитарист SAXON поблагодарил за поддержку

24 мар 2023 : 		 Вокалист SAXON — о замене гитариста

21 мар 2023 : 		 Кавер-версия NAZARETH от SAXON

18 мар 2023 : 		 У вокалиста SAXON две полоски

17 мар 2023 : 		 Вокалист SAXON: «Решению Paul'a не удивлён»

10 мар 2023 : 		 Гитарист SAXON решил завязать с турами

31 янв 2023 : 		 Новый альбом SAXON в 24!

16 янв 2023 : 		 Новое видео SAXON

6 янв 2023 : 		 Барабанщик SAXON — о новом альбоме: «Я думаю, что мы выпустим его в 2024-м году»

28 дек 2022 : 		 Новое видео SAXON

21 сен 2022 : 		 Новое видео SAXON

15 апр 2022 : 		 Видео с текстом от SAXON
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Новое видео SAXON



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"The Prophecy", новое видео группы SAXON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hell, Fire And Damnation", выходящего 19 января на Silver Lining Music:

01. The Prophecy
02. Hell, Fire And Damnation
03. Madame Guillotine
04. Fire And Steel
05. There's Something In Roswell
06. Kubla Khan And The Merchant Of Venice
07. Pirates Of The Airwaves
08. 1066
09. Witches Of Salem
10. Super Charger




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