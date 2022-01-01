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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 15
*Новое видео SCORPIONS 14
*MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х» 13
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
*Новое видео BLOODYWOOD 12
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*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 15
*Новое видео SCORPIONS 14
*MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х» 13
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Saxon

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28 фев 2022 : 		 Документальный фильм от SAXON

3 фев 2022 : 		 Новое видео SAXON

2 фев 2022 : 		 Фронтмен SAXON: «Такие парни, как я, не уходят на покой»

13 янв 2022 : 		 Новая песня SAXON

25 дек 2021 : 		 Лидер SAXON не сильно изменил образ жизни после приступа

19 дек 2021 : 		 Бывший басист METALLICA назвал историю вокалиста SAXON о группе выдумкой

17 дек 2021 : 		 Вокалист SAXON: «В Великобритании всех колят как безумные!»

16 дек 2021 : 		 Вокалист SAXON — о том, из-за чего на группу обиделись участники METALLICA

13 дек 2021 : 		 Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хороши, как "The Number Of The Beast" IRON MAIDEN

3 ноя 2021 : 		 Новое видео SAXON

24 авг 2021 : 		 SAXON завершили запись

16 июл 2021 : 		 Фронтмен SAXON рассказал о потере слуха

12 июл 2021 : 		 Новый альбом SAXON выйдет зимой

25 мар 2021 : 		 Вокалист SAXON представляет новый винил

21 мар 2021 : 		 Почему AC/DC? Отвечает вокалист SAXON

15 мар 2021 : 		 Документальный фильм о SAXON

6 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от SAXON

12 фев 2021 : 		 Новый SAXON в новом году

2 фев 2021 : 		 Музыканты BLACK MAMBA, TWISTED SISTER, SAXON, TESTAMENT и SABATON в проекте "Spin The Wheel"

30 янв 2021 : 		 Книга о SAXON выйдет летом

15 янв 2021 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от SAXON

13 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE ROLLING STONES от SAXON

20 ноя 2020 : 		 SAXON готовят сборник кавер-версий

7 сен 2020 : 		 Фронтмен SAXON признался, где облажался

20 авг 2020 : 		 Игра от SAXON

15 июн 2020 : 		 У SAXON есть 11 песен
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Документальный фильм от SAXON



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SAXON опубликовали 14-минутный документальный ролик, рассказывающий о создании альбома "Carpe Diem".

SAXON Releases Documentary About Making Of














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