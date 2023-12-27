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BIFF BYFORD удивлен, что PAUL QUINN, уйдя из SAXON, тут же поехал в тур с другими



BIFF BYFORD в интервью Metal Rules ответил на вопрос, удивило ли его, что гитарист Paul Quinn, недавно ушедший из SAXON, тут же поехал в тур со своим сайд-проектом THE CARDS:



«[Cмеётся]. Это немного удивляет. Когда я с ним разговариваю — а я разговаривал с ним вчера, — он занимался своими делами. Он сказал, что не хочет больше гастролировать, а потом уехал со своей группой в Японию, что немного странно. Но вообще он немного сумасшедший. Если вы понимаете, что я имею в виду, он немного не в себе. Но именно это и делает его великим, правда. Но мы должны поддержать его решение.



Он уже давно говорил об этом, о том, что он, может быть, уйдет на покой. Потому что это очень сложно, когда ты гастролируешь на высоком уровне. А ещё напрягает, когда люди ждут, что ты всё время будешь придумывать отличные гитарные риффы для альбома. Это тоже довольно напряжно. Так что было немного странно, что он отправился в тур, когда сказал, что больше не хочет гастролировать. Но это ведь Paul, такой уж он человек».







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