Музыканты BLACK MAMBA, TWISTED SISTER, SAXON, TESTAMENT и SABATON в проекте "Spin The Wheel"
Музыканты BLACK MAMBA (Cecilia Nappo), TWISTED SISTER (Jay Jay French), SAXON (Biff Byford), TESTAMENT (Eric Peterson) и SABATON (Hannes Van Dahl) приняли участие в COVID-проекте "Spin The Wheel". Видео на заглавный трек доступно ниже. Кроме того, доступен 12-дюймовый винил с тремя треками:
1. "Spin The Wheel" (written by Biff Byford and recorded by the mentioned all-stars)
2. "The Devil Rides" - DEMON (taken from the "Soundtrack For The Game")
3. "March Of The Devil" - BLACK MAMBA (brand new track featuring new leadvocalist Linda Daemon)
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