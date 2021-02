сегодня



Музыканты BLACK MAMBA, TWISTED SISTER, SAXON , TESTAMENT и SABATON в проекте "Spin The Wheel"



Музыканты BLACK MAMBA (Cecilia Nappo), TWISTED SISTER (Jay Jay French), SAXON (Biff Byford), TESTAMENT (Eric Peterson) и SABATON (Hannes Van Dahl) приняли участие в COVID-проекте "Spin The Wheel". Видео на заглавный трек доступно ниже. Кроме того, доступен 12-дюймовый винил с тремя треками:



1. "Spin The Wheel" (written by Biff Byford and recorded by the mentioned all-stars)



2. "The Devil Rides" - DEMON (taken from the "Soundtrack For The Game")



3. "March Of The Devil" - BLACK MAMBA (brand new track featuring new leadvocalist Linda Daemon)













