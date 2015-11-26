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Saxon

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21 мар 2021 : 		 Почему AC/DC? Отвечает вокалист SAXON

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6 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от SAXON

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2 фев 2021 : 		 Музыканты BLACK MAMBA, TWISTED SISTER, SAXON, TESTAMENT и SABATON в проекте "Spin The Wheel"

30 янв 2021 : 		 Книга о SAXON выйдет летом

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20 ноя 2020 : 		 SAXON готовят сборник кавер-версий

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31 мар 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Новый альбом будет тяжёлым и "британским"»

5 ноя 2019 : 		 Гитарист SAXON о новом альбоме

21 окт 2019 : 		 SAXON завершили запись ударных

10 окт 2019 : 		 SAXON приступили к записи

28 сен 2019 : 		 Вокалист SAXON восстанавливается после операции

21 сен 2019 : 		 Вокалисту SAXON проведут операцию на сердце

19 янв 2019 : 		 SAXON отметят юбилей с размахом

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6 дек 2018 : 		 SAXON с размахом отметят юбилей
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|||| 24 авг 2021

SAXON завершили запись



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SAXON официально закончили работу над новым альбомом, о чём сообщил вокалист коллектива:

«Альбом готов. Andy Sneap пару недель назад закончил сведение. Так что всё готово. И пока мы репетировали перед выступлениями, мы сняли видео на заглавный трек. Так что клип будет выпущен в октябре, как раз перед началом предзаказов на альбом».

SAXON





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saxon9


24 авг 2021, 17:04		Спасибо Энди Снипу. еще бы новый Саббат с Волкиером нарулил, этот была бы бомба


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