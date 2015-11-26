24 авг 2021



SAXON завершили запись



SAXON официально закончили работу над новым альбомом, о чём сообщил вокалист коллектива:



«Альбом готов. Andy Sneap пару недель назад закончил сведение. Так что всё готово. И пока мы репетировали перед выступлениями, мы сняли видео на заглавный трек. Так что клип будет выпущен в октябре, как раз перед началом предзаказов на альбом».







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