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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 9
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
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Saxon

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У вокалиста SAXON две полоски



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В связи с этим группа отменяет мартовские выступления в Европе. О переносе будет сообщено отдельно.










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