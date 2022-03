19 мар 2022



Профессиональное видео с выступления SAXON



Профессиональное видео с выступления SAXON, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air Metal Festival 2021, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Motorcycle Man"

"Battering Ram"

"Wheels Of Steel"

"They Played Rock And Roll"

"Strong Arm Of The Law"

"Denim And Leather"

"Thunderbolt"

"Never Surrender"

"The Eagle Has Landed"

"Dogs Of War"

"Solid Ball Of Rock"

"And The Bands Played On"

"Power And The Glory"

"747 (Strangers In The Night)"

"Princess Of The Night"







