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Барабанщик SAXON о подкладках



Nigel Glockler в недавней беседе обсудил использование подкладок на концертах:



«Мы [SAXON] использовали [бэк-треки] один раз — на Wacken, потому что мы исполняли оркестровую программу, и с нами был клавишник, перкуссионист. По-моему, с нами было четыре или шесть девушек-скрипачек, но был и дополнительный материал — оркестровый. Понятно, что мы не могли взять с собой полноценный оркестр. Так что в тот раз дополнительные инструменты были наложены на фонограмму. Я должен был играть под клик-трек. По-моему, мы так сделали примерно для трёх песен... Но мы это сделали только в тот раз. И после мы не стали бы этого повторять. Потому что когда мы записываемся, мы стараемся думать... Потом, после записи, во время репетиций перед концертами мы думаем: "Как бы нам это исполнить? Вырезать ли что-то? Нужно ли что-то изменить?".



Все те группы, которые попадаются [на использовании бэк-треков], я считаю абсолютно нелепыми. Я к тому, что если ведущий вокал записан заранее, вследствие чего вокалист, по сути, лишь изображает свои партии... по-моему, это вообще из ряда вон выходящее явление.



Однажды я был на концерте одной группы в Далласе. Я смотрел на басиста, который отлично исполнял бэк-вокал, и посмотрел на него, а он находился не у микрофона. Значит, всё было под фонограмму. А потом я узнал, что все вокальные партии были записаны заранее. И я нахожу это неправильным. Есть одна немецкая группа, о которой я слышал, они используют что-то около 26 бэк-треков. Серьёзно? Неужели они не могут сыграть это вживую или взять дополнительного клавишника? И это, по-моему, вообще неприемлемо — если только зрителям об этом не сообщили, если это не указано в билете. На самом деле я полагаю, что лет 20 назад такие люди, как Бритни Спирс и Мадонна, должны были указывать на билетах, что некоторые части шоу являются имитационными, потому что когда они танцуют, петь при этом невозможно. Поэтому я считаю, что если зрителям говорят, что некоторые части шоу имитируются, то это вполне допустимо в таких ситуациях. Но вообще записывать основной вокал и прочее, имитируя потом свою работу... я считаю, просто нелепо.



В студии я всегда использую клик-трек, когда записываю барабанные дорожки, но я уверен, что это совсем другое дело. Но петь под фонограмму на живом выступлении, на мой взгляд, совершенно неприемлемо!»







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