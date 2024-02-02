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Вокалист SAXON: «Думаю, с годами мой голос стал лучше»



В новом интервью подкасту "Appetite For Distortion" фронтмена SAXON Biff'a Byford'a спросили, как он заботится о своём голосе в туре, на что он ответил:



«По правде говоря, я не делаю никаких вокальных упражнений. Я просто пою. Я не занимаюсь пением в гримёрке и не заставляю всех сходить с ума. Я не занимаюсь подобным. Я просто выхожу и пою, правда. Я имею в виду, что наша музыка сама по себе является вокальным упражнением, так что всё в порядке».



По поводу того, как изменился его певческий голос за последние пять десятилетий, Biff сказал:



«Думаю, с годами мой голос стал лучше. Теперь у меня больше силы в нижнем регистре, чем раньше. Но я не знаю почему. Наверное, мне повезло».



Что касается того, как он поддерживает себя в физической форме для живых выступлений, Biff сказал:



«Я стараюсь выработать выносливость, немного занимаюсь спортом. Вообще-то я уже начал это делать. Я просто начал больше заниматься спортом и делать больше физических упражнений, чтобы набраться выносливости. Так что я сижу на диете и пытаюсь вернуть себя в форму к туру».







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