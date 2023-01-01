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BRIAN TATLER — о туре с SAXON



BRIAN TATLER в рамках недавней беседы прокомментировал своё появление в SAXON:



«Paul Quinn отошёл от гастролей, потому что, как я полагаю, отчасти это связано с его возрастом. Я к тому, что он занимается этим уже очень долго — 45, 47 лет или около того. Я отношусь к нему с уважением, он фантастический участник. Так что я с радостью принял предложение. И я с нетерпением жду начала. Дома я занимаюсь разучиванием партии».



В дополнение к дюжине или около того уже объявленных фестивальных выступлений в 2023 году SAXON объявили, что поддержат JUDAS PRIEST в туре по Великобритании в начале 2024 года.



«Мы играем на очень больших площадках. И это будет тур JUDAS PRIEST, SAXON и URIAH HEEP. И я поражён... Я никогда раньше не был в туре с JUDAS PRIEST. Самое близкое, что DIAMOND HEAD делали в прошлом, это участвовали в одном фестивале. Я большой поклонник JUDAS PRIEST и был им, наверное, с 1975 года. Так что быть с ними в туре, где мы сможем наблюдать за ними каждый вечер, немного узнать их и пообщаться, будет замечательно. Я в восторге от этого. Это стало известно всего пару недель назад, а я уже в предвкушении. Это будет только в марте 2024 года, но я уже с нетерпением жду этого события!»







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