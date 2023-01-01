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*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
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Saxon

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18 мар 2023 : 		 У вокалиста SAXON две полоски

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10 мар 2023 : 		 Гитарист SAXON решил завязать с турами

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28 дек 2022 : 		 Новое видео SAXON

21 сен 2022 : 		 Новое видео SAXON

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19 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SAXON

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3 фев 2022 : 		 Новое видео SAXON

2 фев 2022 : 		 Фронтмен SAXON: «Такие парни, как я, не уходят на покой»

13 янв 2022 : 		 Новая песня SAXON

25 дек 2021 : 		 Лидер SAXON не сильно изменил образ жизни после приступа

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17 дек 2021 : 		 Вокалист SAXON: «В Великобритании всех колят как безумные!»

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13 дек 2021 : 		 Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хороши, как "The Number Of The Beast" IRON MAIDEN

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BRIAN TATLER — о туре с SAXON



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BRIAN TATLER в рамках недавней беседы прокомментировал своё появление в SAXON:

«Paul Quinn отошёл от гастролей, потому что, как я полагаю, отчасти это связано с его возрастом. Я к тому, что он занимается этим уже очень долго — 45, 47 лет или около того. Я отношусь к нему с уважением, он фантастический участник. Так что я с радостью принял предложение. И я с нетерпением жду начала. Дома я занимаюсь разучиванием партии».

В дополнение к дюжине или около того уже объявленных фестивальных выступлений в 2023 году SAXON объявили, что поддержат JUDAS PRIEST в туре по Великобритании в начале 2024 года.

«Мы играем на очень больших площадках. И это будет тур JUDAS PRIEST, SAXON и URIAH HEEP. И я поражён... Я никогда раньше не был в туре с JUDAS PRIEST. Самое близкое, что DIAMOND HEAD делали в прошлом, это участвовали в одном фестивале. Я большой поклонник JUDAS PRIEST и был им, наверное, с 1975 года. Так что быть с ними в туре, где мы сможем наблюдать за ними каждый вечер, немного узнать их и пообщаться, будет замечательно. Я в восторге от этого. Это стало известно всего пару недель назад, а я уже в предвкушении. Это будет только в марте 2024 года, но я уже с нетерпением жду этого события!»




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