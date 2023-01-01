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BRIAN TATLER не против остаться в SAXON



BRIAN TATLER в интервью от начала лета рассказал о том, как оказался в SAXON:



«SAXON и DIAMOND HEAD находятся на одном лейбле, и у нас один и тот же менеджер — Адам Парсонс из Siren. Мы узнали друг друга за эти годы. Мы выступали с ними на фестивалях. Мы выступали с ними в качестве поддержки. А в прошлом году мы провели большое турне — 33 концерта по Европе и Великобритании. И я полагаю, что все очень хорошо ладили, и они, вероятно, поняли, что я хороший парень, умею играть, и т. д. И вот в марте мне позвонил менеджер и сказал, что Paul Quinn уходит в отставку. Он спросил, не хотел бы я заменить Пола, и я ответил: "Да. Без сомнений"».



На вопрос, не было ли разговоров о том, что он может стать постоянным членом SAXON, Brian ответил:



«Думаю, пока рано говорить об этом. Я должен отыграть хотя бы один концерт, а потом, возможно, мы снова поговорим. Я думаю... То есть кто знает? Но я бы хотел. Но, наверное, сначала надо отыграть несколько концертов».







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