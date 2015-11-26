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Saxon

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20 ноя 2020 : 		 SAXON готовят сборник кавер-версий

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20 авг 2020 : 		 Игра от SAXON

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31 мар 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Новый альбом будет тяжёлым и "британским"»

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Вокалист SAXON: «В Великобритании всех колят как безумные!»



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Biff Byford в рамках недавнего интервью рассказал о планах вернуться к туровой активности в следующем году:

«У нас будут юбилейные концерты с большой постановкой. И у нас есть три таких постановки [в январе]. А ещё мы должны сделать несколько таких постановок в Европе летом, на фестивалях. Так что я не знаю, что и как. Пока они ещё в силе. Что-то было перенесено на следующий год, например Bang Your Head!!! в Германии и Graspop [Metal Meeting в Бельгии]. Мы участвуем в фестивалях летом — они по-прежнему актуальны, мы по-прежнему играем на них. И я думаю, что осенью мы будем гастролировать по Европе и Великобритании. Я полагаю, что первым нашим туром в следующем году будет Америка.

Нельзя бронировать всё слишком наперёд — слишком заранее — потому что всё меняется; правительства всё время что-то меняют [из-за ограничений COVID-19]. Но можно сделать это чуть позже, чтобы посмотреть, сможем ли мы справиться с новым вариантом — омикрон или как его там. Просто скрестим пальцы, что мы справимся. А пока, на всякий случай, мы планируем альбомы. Если мы не будем гастролировать, то будем создавать больше музыки. Таков у нас план».

На вопрос о том, как сейчас обстоят дела с концертными мероприятиями в Великобритании, Biff ответил:

«Мы снова носим маски в магазинах. Они пока ничего не говорят о больших мероприятиях. Я думаю, что они просто ждут, чтобы посмотреть, не вызовет ли этот вариант больший процент заболевших среди людей, чем предыдущий. Я думаю, в этом всё дело. Все должны сделать прививку. Они вакцинируют людей как сумасшедшие в Великобритании; вот что они делают».

SAXON








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