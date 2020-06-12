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Saxon

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15 июн 2020 : 		 У SAXON есть 11 песен

3 май 2020 : 		 BIFF BYFORD сказал, что у SAXON никогда не было проблем с алкоголем и наркотиками

31 мар 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Новый альбом будет тяжёлым и "британским"»

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21 сен 2018 : 		 Новое видео SAXON

14 сен 2018 : 		 Переиздание SAXON выйдет осенью

27 авг 2018 : 		 Вокалист SAXON: «Наша новая пластинка отлично продаётся»

21 июл 2018 : 		 Специальное издание SAXON выйдет осенью

20 июл 2018 : 		 SAXON выпустят специальную туровую версию альбома "Thunderbolt"

27 июн 2018 : 		 Вокалист SAXON работает с гитаристом OPETH

2 июн 2018 : 		 Новое видео SAXON

28 май 2018 : 		 Возможное название сольного альбома вокалиста SAXON

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1 мар 2018 : 		 Видео с выступления SAXON
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У SAXON есть 11 песен



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Вокалист SAXON Biff Byford в интервью Metal Rules рассказал о том, как идёт работа над новым альбомом:

«Всё прекрасно. Никакого давления на нас нет, а если честно, то под давлением я работаю лучше. Мы собрали всё, что у нас набралось, так что у нас есть 11 готовых тем. Я сочинил большую часть, я просто постоянно писал на паузе, чтобы как только всё откроют, мы могли пойти в студию и всё записать».

По словам Biff'a, новый материал тяжёлый и выдержан в духе "Thunderbolt", "Battering Ram" и "Sacrifice". Продюсировать материал будет Andy Sneap.

SAXON Has 11 New Songs That Are



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Virgo_ad_noctum


15 июн 2020, 16:10		Прекрасно. Мне эти альбомы очень даже по нраву :).


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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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