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У SAXON есть 11 песен



Вокалист SAXON Biff Byford в интервью Metal Rules рассказал о том, как идёт работа над новым альбомом:



«Всё прекрасно. Никакого давления на нас нет, а если честно, то под давлением я работаю лучше. Мы собрали всё, что у нас набралось, так что у нас есть 11 готовых тем. Я сочинил большую часть, я просто постоянно писал на паузе, чтобы как только всё откроют, мы могли пойти в студию и всё записать».



По словам Biff'a, новый материал тяжёлый и выдержан в духе "Thunderbolt", "Battering Ram" и "Sacrifice". Продюсировать материал будет Andy Sneap.







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