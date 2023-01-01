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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 46
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 29
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Saxon

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19 авг 2023 : 		 SAXON приступили к записи

29 июл 2023 : 		 BRIAN TATLER не против остаться в SAXON

17 июл 2023 : 		 Барабанщик SAXON о подкладках

11 июл 2023 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к SAXON

10 июл 2023 : 		 PAUL QUINN присоединился к SAXON

9 июл 2023 : 		 BRIAN TATLER отыграл первое шоу с SAXON

23 июн 2023 : 		 Вокалист SAXON: «У меня есть 7»

17 май 2023 : 		 BRIAN TATLER — о туре с SAXON

7 апр 2023 : 		 SAXON нашли гитариста на замену

5 апр 2023 : 		 SAXON готовят новый материал

26 мар 2023 : 		 Гитарист SAXON поблагодарил за поддержку

24 мар 2023 : 		 Вокалист SAXON — о замене гитариста

21 мар 2023 : 		 Кавер-версия NAZARETH от SAXON

18 мар 2023 : 		 У вокалиста SAXON две полоски

17 мар 2023 : 		 Вокалист SAXON: «Решению Paul'a не удивлён»

10 мар 2023 : 		 Гитарист SAXON решил завязать с турами

31 янв 2023 : 		 Новый альбом SAXON в 24!

16 янв 2023 : 		 Новое видео SAXON

6 янв 2023 : 		 Барабанщик SAXON — о новом альбоме: «Я думаю, что мы выпустим его в 2024-м году»

28 дек 2022 : 		 Новое видео SAXON

21 сен 2022 : 		 Новое видео SAXON

15 апр 2022 : 		 Видео с текстом от SAXON

19 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SAXON

28 фев 2022 : 		 Документальный фильм от SAXON

3 фев 2022 : 		 Новое видео SAXON

2 фев 2022 : 		 Фронтмен SAXON: «Такие парни, как я, не уходят на покой»
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|||| сегодня

SAXON приступили к записи



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SAXON опубликовали несколько фотографий из студии и сообщили, что запись ритм-секции стартовала успешно. Релиз нового альбома предварительно намечен на начало следующего года.






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