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Вокалист SAXON: «У меня есть 7»



В рамках недавней беседы Biff Byford рассказал, как обстоят дела с новым материалом для SAXON:



«Я уже занят демо-вокалом. Поэтому я тестирую разные варианты, ищу подходящие мелодии и всё такое... У меня есть примерно семь песен... Так что я просто записываю вокал и слушаю, как они звучат сейчас с ним, а не в варианте пары аккордов с ударными и басом».







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