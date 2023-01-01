Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 55
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 47
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 13
*Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA 13
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
*NIGHTWISH отыграли последний концерт 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 55
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 47
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
[= ||| все новости группы



*

Saxon

*



23 июн 2023 : 		 Вокалист SAXON: «У меня есть 7»

17 май 2023 : 		 BRIAN TATLER — о туре с SAXON

7 апр 2023 : 		 SAXON нашли гитариста на замену

5 апр 2023 : 		 SAXON готовят новый материал

26 мар 2023 : 		 Гитарист SAXON поблагодарил за поддержку

24 мар 2023 : 		 Вокалист SAXON — о замене гитариста

21 мар 2023 : 		 Кавер-версия NAZARETH от SAXON

18 мар 2023 : 		 У вокалиста SAXON две полоски

17 мар 2023 : 		 Вокалист SAXON: «Решению Paul'a не удивлён»

10 мар 2023 : 		 Гитарист SAXON решил завязать с турами

31 янв 2023 : 		 Новый альбом SAXON в 24!

16 янв 2023 : 		 Новое видео SAXON

6 янв 2023 : 		 Барабанщик SAXON — о новом альбоме: «Я думаю, что мы выпустим его в 2024-м году»

28 дек 2022 : 		 Новое видео SAXON

21 сен 2022 : 		 Новое видео SAXON

15 апр 2022 : 		 Видео с текстом от SAXON

19 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SAXON

28 фев 2022 : 		 Документальный фильм от SAXON

3 фев 2022 : 		 Новое видео SAXON

2 фев 2022 : 		 Фронтмен SAXON: «Такие парни, как я, не уходят на покой»

13 янв 2022 : 		 Новая песня SAXON

25 дек 2021 : 		 Лидер SAXON не сильно изменил образ жизни после приступа

19 дек 2021 : 		 Бывший басист METALLICA назвал историю вокалиста SAXON о группе выдумкой

17 дек 2021 : 		 Вокалист SAXON: «В Великобритании всех колят как безумные!»

16 дек 2021 : 		 Вокалист SAXON — о том, из-за чего на группу обиделись участники METALLICA

13 дек 2021 : 		 Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хороши, как "The Number Of The Beast" IRON MAIDEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SAXON: «У меня есть 7»



zoom
В рамках недавней беседы Biff Byford рассказал, как обстоят дела с новым материалом для SAXON:

«Я уже занят демо-вокалом. Поэтому я тестирую разные варианты, ищу подходящие мелодии и всё такое... У меня есть примерно семь песен... Так что я просто записываю вокал и слушаю, как они звучат сейчас с ним, а не в варианте пары аккордов с ударными и басом».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 202

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом