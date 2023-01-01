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Вокалист SAXON: «Решению Paul'a не удивлён»



BIFF BYFORD в интервью AllMusic ответил на вопрос, удивлён ли он решению PAUL'a QUINN'a отказаться от концертов:



«Нет. Он говорил об этом уже четыре или пять лет. На гастролях такого уровня, на котором мы работаем, присутствует большое давление. Много времени в автобусах. Я полагаю, что сейчас он играет лучше, чем когда-либо в своей жизни. Но я уверен, что он думает об этом с точки зрения физической формы, поэтому он принял такое решение. Но мы не были удивлены, потому что мы уже много раз это обсуждали в прошлом».







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