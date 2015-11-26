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Saxon

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3 ноя 2021 : 		 Новое видео SAXON

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16 июл 2021 : 		 Фронтмен SAXON рассказал о потере слуха

12 июл 2021 : 		 Новый альбом SAXON выйдет зимой

25 мар 2021 : 		 Вокалист SAXON представляет новый винил

21 мар 2021 : 		 Почему AC/DC? Отвечает вокалист SAXON

15 мар 2021 : 		 Документальный фильм о SAXON

6 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от SAXON

12 фев 2021 : 		 Новый SAXON в новом году

2 фев 2021 : 		 Музыканты BLACK MAMBA, TWISTED SISTER, SAXON, TESTAMENT и SABATON в проекте "Spin The Wheel"

30 янв 2021 : 		 Книга о SAXON выйдет летом

15 янв 2021 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от SAXON

13 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE ROLLING STONES от SAXON

20 ноя 2020 : 		 SAXON готовят сборник кавер-версий

7 сен 2020 : 		 Фронтмен SAXON признался, где облажался

20 авг 2020 : 		 Игра от SAXON

15 июн 2020 : 		 У SAXON есть 11 песен

3 май 2020 : 		 BIFF BYFORD сказал, что у SAXON никогда не было проблем с алкоголем и наркотиками

31 мар 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Новый альбом будет тяжёлым и "британским"»

5 ноя 2019 : 		 Гитарист SAXON о новом альбоме

21 окт 2019 : 		 SAXON завершили запись ударных

10 окт 2019 : 		 SAXON приступили к записи

28 сен 2019 : 		 Вокалист SAXON восстанавливается после операции

21 сен 2019 : 		 Вокалисту SAXON проведут операцию на сердце

19 янв 2019 : 		 SAXON отметят юбилей с размахом

18 янв 2019 : 		 Вокалист SAXON начал запись
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|||| 3 ноя 2021

Новое видео SAXON



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"Carpe Diem (Seize The Day)", новое видео группы SAXON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Carpe Diem", выходящего четвертого февраля на Silver Lining Music.

Трек-лист:

01. Carpe Diem (Seize The Day)

02. Age Of Steam

03. The Pilgrimage

04. Dambusters

05. Remember The Fallen

06. Super Nova

07. Lady In Gray

08. All For One

09. Black Is The Night

10. Living On The Limit

SAXON Announces





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