Вокалист SAXON — о том, из-за чего на группу обиделись участники METALLICA



Во время выступления на "The Chuck Shute Podcast" вокалиста Biff'a Byford'a из британской хэви-металлической группы SAXON попросили рассказать «забавную историю» с участием METALLICA, на что он ответил:



«Когда-то METALLICA играли у нас на разогреве. Мы выступали в клубе Whisky A Go Go в Западном Голливуде в марте 1982 года. В тот вечер к нам зашёл Ozzy. Наверное, мы ужинали перед концертом или занимались чем-то подобным. А METALLICA готовилась к выступлению на сцене. Меня там не было. Я позже пришёл на их шоу, но меня там не было, когда они готовили сцену. Передо мной был огромный электрический вентилятор, и я думаю, что участники METALLICA спросили, могут ли они его использовать, а наш тур-менеджер сказал: "Нет". Так что они им не воспользовались. Из-за этого они не разговаривали с нами очень долгое время [смеётся].



Я написал автобиографию несколько лет назад, и в ней я сказал: "Слушайте, если вы захотите использовать вентилятор в будущем, это не проблема. Вы можете использовать его, ребята". И они связались со мной после этого. Наверное, они поняли, что это было немного глупо. И после этого мы подружились и стали большими друзьями. Так что это было очень круто».













