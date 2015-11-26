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Saxon

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16 дек 2021 : 		 Вокалист SAXON — о том, из-за чего на группу обиделись участники METALLICA

13 дек 2021 : 		 Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хороши, как "The Number Of The Beast" IRON MAIDEN

3 ноя 2021 : 		 Новое видео SAXON

24 авг 2021 : 		 SAXON завершили запись

16 июл 2021 : 		 Фронтмен SAXON рассказал о потере слуха

12 июл 2021 : 		 Новый альбом SAXON выйдет зимой

25 мар 2021 : 		 Вокалист SAXON представляет новый винил

21 мар 2021 : 		 Почему AC/DC? Отвечает вокалист SAXON

15 мар 2021 : 		 Документальный фильм о SAXON

6 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от SAXON

12 фев 2021 : 		 Новый SAXON в новом году

2 фев 2021 : 		 Музыканты BLACK MAMBA, TWISTED SISTER, SAXON, TESTAMENT и SABATON в проекте "Spin The Wheel"

30 янв 2021 : 		 Книга о SAXON выйдет летом

15 янв 2021 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от SAXON

13 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE ROLLING STONES от SAXON

20 ноя 2020 : 		 SAXON готовят сборник кавер-версий

7 сен 2020 : 		 Фронтмен SAXON признался, где облажался

20 авг 2020 : 		 Игра от SAXON

15 июн 2020 : 		 У SAXON есть 11 песен

3 май 2020 : 		 BIFF BYFORD сказал, что у SAXON никогда не было проблем с алкоголем и наркотиками

31 мар 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Новый альбом будет тяжёлым и "британским"»

5 ноя 2019 : 		 Гитарист SAXON о новом альбоме

21 окт 2019 : 		 SAXON завершили запись ударных

10 окт 2019 : 		 SAXON приступили к записи

28 сен 2019 : 		 Вокалист SAXON восстанавливается после операции

21 сен 2019 : 		 Вокалисту SAXON проведут операцию на сердце
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Вокалист SAXON — о том, из-за чего на группу обиделись участники METALLICA



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Во время выступления на "The Chuck Shute Podcast" вокалиста Biff'a Byford'a из британской хэви-металлической группы SAXON попросили рассказать «забавную историю» с участием METALLICA, на что он ответил:

«Когда-то METALLICA играли у нас на разогреве. Мы выступали в клубе Whisky A Go Go в Западном Голливуде в марте 1982 года. В тот вечер к нам зашёл Ozzy. Наверное, мы ужинали перед концертом или занимались чем-то подобным. А METALLICA готовилась к выступлению на сцене. Меня там не было. Я позже пришёл на их шоу, но меня там не было, когда они готовили сцену. Передо мной был огромный электрический вентилятор, и я думаю, что участники METALLICA спросили, могут ли они его использовать, а наш тур-менеджер сказал: "Нет". Так что они им не воспользовались. Из-за этого они не разговаривали с нами очень долгое время [смеётся].

Я написал автобиографию несколько лет назад, и в ней я сказал: "Слушайте, если вы захотите использовать вентилятор в будущем, это не проблема. Вы можете использовать его, ребята". И они связались со мной после этого. Наверное, они поняли, что это было немного глупо. И после этого мы подружились и стали большими друзьями. Так что это было очень круто».

BIFF BYFORD Looks Back On METALLICA





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