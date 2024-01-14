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Saxon

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Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое возрождение металла»



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В новом интервью Metal Pilgrim фронтмен SAXON Biff Byford рассказал о возрождении популярности тяжёлого металла за последние пару десятилетий:

«Я считаю, что сейчас наблюдается массовое возрождение металла, и особенно новой волны британского тяжёлого металла. Так что я думаю, мы все сейчас находимся на волне, которая благоприятна для групп. Многие новые группы, такие как BURNING WITCHES и другие, сейчас добиваются неплохих результатов. Надеюсь, они смогут выпустить альбом вроде "Number Of The Beast" или "Wheels Of Steel", или "Crusader", который поднимет их в стратосферу. Это то, что им нужно. Можно ли сделать это в наши дни, я не знаю. Но раньше нужно было заключить контракт на запись. Сейчас же речь идёт о том, чтобы набрать миллион просмотров в соцсетях, что одно и то же. Это всё ещё продвижение».

На вопрос, считает ли он, что в нынешних условиях металлическая группа всё ещё может обрести большую популярность, Biff ответил так:

«Думаю, да, это возможно. Есть такие группы. У AMON AMARTH дела идут очень хорошо. GHOST взлетели в стратосферу. Они не совсем металлисты, но у них есть металлические корни. Так что это определённо может случиться, если у вас есть правильные песни. Просто нужно иметь много удачи — много таланта и много везения».

После того как интервьюер отметил, что только несколько групп из определённого географического региона обычно становятся достаточно успешными, в то время как остальные уходят на второй план, Biff сказал:

«Это лотерея. Таков музыкальный бизнес. Вы можете написать самые лучшие песни в мире, но если их никто не услышит, то вы с тем же успехом можете просто сыграть их в местном пабе или маме с папой, потому что вы должны донести их до слушателей. В прежние времена этим занималась звукозаписывающая компания. Сейчас молодым группам чаще всего приходится самим продвигать свою музыку или отправляться в турне с такими группами, как мы, и выступать перед уже существующей аудиторией. Это один из способов заявить о себе — выйти на сцену перед хедлайнерами и превзойти их. Это всегда полезно для фанатов. Конечно, если вы сидите в гримёрке, а кто-то успешно выступает, вы волнуетесь: "Что здесь происходит?" Но вы должны сделать шаг вперёд, принять это и выступить ещё лучше. Это то, ради чего всё и затевалось».




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14 янв 2024
Gustaff
Феноменальный успех Ghost никак не связан с металлом как таковым. Как и не связан недоуспех Saxon с тем, что их музыка плохой представитель металлического жанра. Мое личное мнение насчет успеха шведов. Гениальное продюсирование, вкупе с прекрасным выбором визуальной и звуковой стилистики, которая запала в душу, потому что это крипово, стильно и весело+вкус и уважение к музыкальной классике+простая для восприятия музыка с отличным исполнением. Все вместе это дало возможность разрабатывать прекрасные шоу и мерч. В общем, не намного хуже Kiss. Аплодирую, немного завидую, радуюсь.

просмотров: 342

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