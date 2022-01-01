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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 32
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
[= ||| все новости группы



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Saxon

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21 сен 2022 : 		 Новое видео SAXON

15 апр 2022 : 		 Видео с текстом от SAXON

19 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SAXON

28 фев 2022 : 		 Документальный фильм от SAXON

3 фев 2022 : 		 Новое видео SAXON

2 фев 2022 : 		 Фронтмен SAXON: «Такие парни, как я, не уходят на покой»

13 янв 2022 : 		 Новая песня SAXON

25 дек 2021 : 		 Лидер SAXON не сильно изменил образ жизни после приступа

19 дек 2021 : 		 Бывший басист METALLICA назвал историю вокалиста SAXON о группе выдумкой

17 дек 2021 : 		 Вокалист SAXON: «В Великобритании всех колят как безумные!»

16 дек 2021 : 		 Вокалист SAXON — о том, из-за чего на группу обиделись участники METALLICA

13 дек 2021 : 		 Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хороши, как "The Number Of The Beast" IRON MAIDEN

3 ноя 2021 : 		 Новое видео SAXON

24 авг 2021 : 		 SAXON завершили запись

16 июл 2021 : 		 Фронтмен SAXON рассказал о потере слуха

12 июл 2021 : 		 Новый альбом SAXON выйдет зимой

25 мар 2021 : 		 Вокалист SAXON представляет новый винил

21 мар 2021 : 		 Почему AC/DC? Отвечает вокалист SAXON

15 мар 2021 : 		 Документальный фильм о SAXON

6 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от SAXON

12 фев 2021 : 		 Новый SAXON в новом году

2 фев 2021 : 		 Музыканты BLACK MAMBA, TWISTED SISTER, SAXON, TESTAMENT и SABATON в проекте "Spin The Wheel"

30 янв 2021 : 		 Книга о SAXON выйдет летом

15 янв 2021 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от SAXON

13 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE ROLLING STONES от SAXON

20 ноя 2020 : 		 SAXON готовят сборник кавер-версий
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|||| 21 сен 2022

Новое видео SAXON



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"Black Is The Night", новое видео группы SAXON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Carpe Diem".




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