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Saxon

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30 янв 2021 : 		 Книга о SAXON выйдет летом

15 янв 2021 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от SAXON

13 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE ROLLING STONES от SAXON

20 ноя 2020 : 		 SAXON готовят сборник кавер-версий

7 сен 2020 : 		 Фронтмен SAXON признался, где облажался

20 авг 2020 : 		 Игра от SAXON

15 июн 2020 : 		 У SAXON есть 11 песен

3 май 2020 : 		 BIFF BYFORD сказал, что у SAXON никогда не было проблем с алкоголем и наркотиками

31 мар 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Новый альбом будет тяжёлым и "британским"»

5 ноя 2019 : 		 Гитарист SAXON о новом альбоме

21 окт 2019 : 		 SAXON завершили запись ударных

10 окт 2019 : 		 SAXON приступили к записи

28 сен 2019 : 		 Вокалист SAXON восстанавливается после операции

21 сен 2019 : 		 Вокалисту SAXON проведут операцию на сердце

19 янв 2019 : 		 SAXON отметят юбилей с размахом

18 янв 2019 : 		 Вокалист SAXON начал запись

6 дек 2018 : 		 SAXON с размахом отметят юбилей

30 окт 2018 : 		 Барабанщик SAXON чуть не лишился носа

1 окт 2018 : 		 У вокалиста SAXON готова музыка для сольного альбома

28 сен 2018 : 		 SAXON отметят юбилей в 2019

21 сен 2018 : 		 Новое видео SAXON

14 сен 2018 : 		 Переиздание SAXON выйдет осенью

27 авг 2018 : 		 Вокалист SAXON: «Наша новая пластинка отлично продаётся»

21 июл 2018 : 		 Специальное издание SAXON выйдет осенью

20 июл 2018 : 		 SAXON выпустят специальную туровую версию альбома "Thunderbolt"

27 июн 2018 : 		 Вокалист SAXON работает с гитаристом OPETH
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|||| сегодня

Книга о SAXON выйдет летом



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Одиннадцатого июня Wymer Publishing выпустят 250-страничную книгу "Denim And Leather: Saxon's First Ten Years".

SAXON: 'Denim And Leather: Saxon's First Ten Years' Book Due In June



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