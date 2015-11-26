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*BLIND GUARDIAN завершили запись 20
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Saxon

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12 июл 2021 : 		 Новый альбом SAXON выйдет зимой

25 мар 2021 : 		 Вокалист SAXON представляет новый винил

21 мар 2021 : 		 Почему AC/DC? Отвечает вокалист SAXON

15 мар 2021 : 		 Документальный фильм о SAXON

6 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от SAXON

12 фев 2021 : 		 Новый SAXON в новом году

2 фев 2021 : 		 Музыканты BLACK MAMBA, TWISTED SISTER, SAXON, TESTAMENT и SABATON в проекте "Spin The Wheel"

30 янв 2021 : 		 Книга о SAXON выйдет летом

15 янв 2021 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от SAXON

13 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE ROLLING STONES от SAXON

20 ноя 2020 : 		 SAXON готовят сборник кавер-версий

7 сен 2020 : 		 Фронтмен SAXON признался, где облажался

20 авг 2020 : 		 Игра от SAXON

15 июн 2020 : 		 У SAXON есть 11 песен

3 май 2020 : 		 BIFF BYFORD сказал, что у SAXON никогда не было проблем с алкоголем и наркотиками

31 мар 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Новый альбом будет тяжёлым и "британским"»

5 ноя 2019 : 		 Гитарист SAXON о новом альбоме

21 окт 2019 : 		 SAXON завершили запись ударных

10 окт 2019 : 		 SAXON приступили к записи

28 сен 2019 : 		 Вокалист SAXON восстанавливается после операции

21 сен 2019 : 		 Вокалисту SAXON проведут операцию на сердце

19 янв 2019 : 		 SAXON отметят юбилей с размахом

18 янв 2019 : 		 Вокалист SAXON начал запись

6 дек 2018 : 		 SAXON с размахом отметят юбилей

30 окт 2018 : 		 Барабанщик SAXON чуть не лишился носа

1 окт 2018 : 		 У вокалиста SAXON готова музыка для сольного альбома
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Новый альбом SAXON выйдет зимой



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SAXON сообщили о том, что новая работа будет выпущена 4 февраля.

SAXON





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Артур Коури


12 июл 2021, 12:12		Хорошо. А в Iron Maiden когда?


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