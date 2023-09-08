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У бывшего гитариста SAXON болезнь Паркинсона



Graham Oliver (Oliver Dawson Saxon) в рамках беседы с The Classic Rock Podcast рассказал о неприятном диагнозе, который был ему поставлен относительно недавно:



«Мы провели фантастические два вечера в Токио с Paul Quinn на гитаре, специальным гостем, и все это было записано для потомков. Так что когда-нибудь я смогу что-нибудь с этим сделать. И у нас есть концерт в Барнсли на Рождество в клубе Birdwell, и мы с Paul Quinn собираемся повторить токийское шоу, потому что для Токио мы подготовили специальный сет-лист. И мы собираемся отыграть этот сет на площадке Birdwell в Барнсли»



Блестяще



30 декабря. Но, к сожалению, мне только что поставили диагноз "болезнь Паркинсона". Так что я сейчас борюсь с ней. Так что я..



Как вы себя ощущаете, ведь получить такой страшный диагноз всегда непросто



Сначала я был шокирован. В 76-м году я потерял палец, и мне сказали, что я больше никогда не буду играть на гитаре. В 59 лет у меня случился мини-инсульт, парализовало левую сторону, и я думал, что больше никогда не буду играть. Я справился с трудностями, так что мне предстоит еще одна битва, и я уже буду делать подобное в третий раз. Значит, в третий раз повезет. Пока конец мне не грозит, так что я буду продолжать, пока не смогу.



Вы общались с Ozzy? Поскольку, похоже, у него диагностировали один из вариантов, и он, ну, мы знаем, что он усердно занимается различными видами физиотерапии и т.д. и т.п., но, кажется, у него все хорошо



Да, я принимаю лекарства, на прошлой неделе я был на Jam Night и дал концерт в Ланкастере с Oliver's Army — группой, которую мы сейчас задействуем. И я выступил очень хорошо, потому что раньше мне приходилось концентрироваться на левой руке, чтобы заставить ее работать должным образом, тогда как сейчас многое напоминает все то, что я не играл уже несколько лет. Потому что у меня были проблемы после блокировки, и я думал, что это нервное потрясение. Я не знал, с чем это связать. Я просто списал это на бездействие, на старость и артрит или на защемленный нерв. Так что, знаете, все шло не так быстро.



Да, да



Надеюсь, лекарства помогут держать все под контролем.







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