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Saxon

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У бывшего гитариста SAXON болезнь Паркинсона



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Graham Oliver (Oliver Dawson Saxon) в рамках беседы с The Classic Rock Podcast рассказал о неприятном диагнозе, который был ему поставлен относительно недавно:

«Мы провели фантастические два вечера в Токио с Paul Quinn на гитаре, специальным гостем, и все это было записано для потомков. Так что когда-нибудь я смогу что-нибудь с этим сделать. И у нас есть концерт в Барнсли на Рождество в клубе Birdwell, и мы с Paul Quinn собираемся повторить токийское шоу, потому что для Токио мы подготовили специальный сет-лист. И мы собираемся отыграть этот сет на площадке Birdwell в Барнсли»

Блестяще

30 декабря. Но, к сожалению, мне только что поставили диагноз "болезнь Паркинсона". Так что я сейчас борюсь с ней. Так что я..

Как вы себя ощущаете, ведь получить такой страшный диагноз всегда непросто

Сначала я был шокирован. В 76-м году я потерял палец, и мне сказали, что я больше никогда не буду играть на гитаре. В 59 лет у меня случился мини-инсульт, парализовало левую сторону, и я думал, что больше никогда не буду играть. Я справился с трудностями, так что мне предстоит еще одна битва, и я уже буду делать подобное в третий раз. Значит, в третий раз повезет. Пока конец мне не грозит, так что я буду продолжать, пока не смогу.

Вы общались с Ozzy? Поскольку, похоже, у него диагностировали один из вариантов, и он, ну, мы знаем, что он усердно занимается различными видами физиотерапии и т.д. и т.п., но, кажется, у него все хорошо

Да, я принимаю лекарства, на прошлой неделе я был на Jam Night и дал концерт в Ланкастере с Oliver's Army — группой, которую мы сейчас задействуем. И я выступил очень хорошо, потому что раньше мне приходилось концентрироваться на левой руке, чтобы заставить ее работать должным образом, тогда как сейчас многое напоминает все то, что я не играл уже несколько лет. Потому что у меня были проблемы после блокировки, и я думал, что это нервное потрясение. Я не знал, с чем это связать. Я просто списал это на бездействие, на старость и артрит или на защемленный нерв. Так что, знаете, все шло не так быстро.

Да, да

Надеюсь, лекарства помогут держать все под контролем.

Former SAXON Guitarist GRAHAM OLIVER Diagnosed With Parkinson's Disease




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8 сен 2023
Aiming High
Держись мужик.Здоровья!

просмотров: 287

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