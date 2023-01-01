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*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 35
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
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Saxon

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Гитарист SAXON поблагодарил за поддержку



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Гитарист SAXON Paul Quinn, собравшийся отдохнуть от туров, написал:

«Дорогие мои, видя огромные проявления любви и уважения по всему миру, я глубоко признателен. Для меня было большой честью разделить с вами, нашими преданными поклонниками, этот жизненно важный опыт.

Я согласился выступить с подтвержденными концертами до осени, но в силу других обстоятельств группе нужно время, чтобы перегруппироваться в ближайшее время.

После 50 лет, проведенных в дороге, я с нетерпением жду возможности попробовать что-то новое, что еще позволяет это избитое тело, так что наши пути могут снова пересечься.

Я всегда буду гордиться тем, что мы создали с SAXON, так что это останется в моей ДНК. Закончить эти последние концерты для вас и записать музыку, когда потребуется, — это часть плана.

Я желаю группе всего наилучшего в их новой главе и надеюсь, что вы присоединитесь ко мне с THE CARDS или другими проектами.

"Play it Loud" и "Wheels of Steel" продолжают катиться.

Всего наилучшего, Paul Quinn».




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