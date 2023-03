Гитарист SAXON поблагодарил за поддержку

сегодня



Гитарист SAXON Paul Quinn, собравшийся отдохнуть от туров, написал:



«Дорогие мои, видя огромные проявления любви и уважения по всему миру, я глубоко признателен. Для меня было большой честью разделить с вами, нашими преданными поклонниками, этот жизненно важный опыт.



Я согласился выступить с подтвержденными концертами до осени, но в силу других обстоятельств группе нужно время, чтобы перегруппироваться в ближайшее время.



После 50 лет, проведенных в дороге, я с нетерпением жду возможности попробовать что-то новое, что еще позволяет это избитое тело, так что наши пути могут снова пересечься.



Я всегда буду гордиться тем, что мы создали с SAXON, так что это останется в моей ДНК. Закончить эти последние концерты для вас и записать музыку, когда потребуется, — это часть плана.



Я желаю группе всего наилучшего в их новой главе и надеюсь, что вы присоединитесь ко мне с THE CARDS или другими проектами.



"Play it Loud" и "Wheels of Steel" продолжают катиться.



Всего наилучшего, Paul Quinn».





