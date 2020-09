сегодня



Фронтмен SAXON признался, где облажался



Вокалист SAXON Biff Byford в интервью для Classic Rock рассказал о своих взлётах и падениях, а также назвал несколько своих любимых музыкантов.



Первая песня, которую он сыграл вживую:



«"Paint It Black" группы Rolling Stones. Я был подростком, и первое выступление моей группы состоялось в молодежном клубе в Сиссетте, маленькой деревушке в Йоркшире. Я играл на гитаре — довольно плохо — а также пел. Это довольно лёгкая песня для исполнения. И девушкам в зале она понравилась. Тогда это было самое важное».



Лучший гитарист, по его мнению:



«В разные времена были разные гитарные боги. Первым был Хендрикс — когда он появился, он раздвинул границы. Гэри Мур — ещё один феноменальный исполнитель. Вы никогда не сможете забыть, что сделал Ritchie Blackmore. А потом появился Eddie Van Halen. Когда мы записывали первый альбом Saxon в 1979 году, я видел его в лондонском Rainbow, и эта игра на гитаре произвела на меня впечатление такого же уровня, как в своё время Хендрикс».



Свой альбом, который он считает лучшим:



«Я очень горжусь альбомом "Thunderbolt" (2018). Он близок к идеалу. И, конечно же, "Wheels Of Steel" стал для нас значительной работой. Мы собирались бросить всё после того, как первый альбом "не пошёл". Это был тяжёлый период в психологическом плане, но когда мы сочиняли те песни для "Wheels Of Steel", было здорово. Все понимали, что мы делаем что-то серьёзное».



Альбом, который он считает худшим в его дискографии:



«Когда мы работали над "Destiny" в 1988 году, группа была в довольно паршивом моральном состоянии. Продюсер добавил много клавишных в песни уже после того, как мы их закончили. Честно говоря, мы просто упустили это. Но думаю, что мы извлекли важный урок из этого: не позволяй другим людям рулить своей машиной».







+2 -0



просмотров: 795