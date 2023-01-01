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Saxon

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Вокалист SAXON: «Наши концерты очень аутентичны»



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Biff Byford в интервью The Metal Voice сказал, что группа практически не пользуется ухищрениями на концертах:

«Они очень аутентичны. Я ничего не делаю со своим голосом. Я научился петь с годами. Я просто держу себя в форме и просто иду вперед, правда. Вот и весь секрет. В студии мы не используем никаких компьютерных дублей. Когда мы играем вживую, мы не используем клик-треки или что-то еще. Все, что вы получаете, — все в живую. Возможно, у нас есть несколько эффектов на басовых педалях Nibbs'a, например, сирены, реактивные самолеты и прочее — просто небольшие эффекты и прочее — но в основном все, что вы получаете и что вы слышите, происходит вживую».




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