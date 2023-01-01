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Барабанщик SAXON — о новом альбоме: «Я думаю, что мы выпустим его в 2024-м году»



В новом интервью канадскому изданию The Metal Voice барабанщик SAXON Nigel Glockler рассказал о планах группы относительно нового материала:



«Мы уже в самом разгаре работы над новым альбомом... Нам предстоит ещё многое сделать. Песни дорабатываются, пока мы разговариваем. Но я думаю, что мы выпустим его в 2024-м году. А за выпуском последует большое турне».



Nigel ответил на вопрос о том, как далеко он и его коллеги по группе продвинулись в этом процессе:



«Мы уже всё написали. Теперь осталось только всё это записать. Но процесс сочинения занимает много времени, потому что было много идей ото всех. Все приносят идеи, и мы работаем над ними, на это требуется время».



Glockler заявил, что процесс написания песен SAXON варьируется от альбома к альбому:



«Каждый вносит свою лепту. И, честно говоря, в некотором смысле неважно, кто что пишет: это мы, пятеро парней, занимаемся своим делом... Никто не приносит готовых песен. Каждый может принести идеи риффов или ритма, что угодно, идеи грува, мелодии. А потом мы всё это прорабатываем».







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