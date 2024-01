сегодня



Новое видео SAXON



"There's Something In Roswell", новое видео группы SAXON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hell, Fire And Damnation", выходящего 19 января на Silver Lining Music:



01. The Prophecy

02. Hell, Fire And Damnation

03. Madame Guillotine

04. Fire And Steel

05. There's Something In Roswell

06. Kubla Khan And The Merchant Of Venice

07. Pirates Of The Airwaves

08. 1066

09. Witches Of Salem

10. Super Charger







+0 -0



просмотров: 227