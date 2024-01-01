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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 39
*David встретил Sarah 31
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 26
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 21
*Умер Джеймс Коттак 20
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Saxon

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17 янв 2024 : 		 Новое видео SAXON

14 янв 2024 : 		 Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое возрождение металла»

28 дек 2023 : 		 BIFF BYFORD удивлен, что PAUL QUINN, уйдя из SAXON, тут же поехал в тур с другими

26 дек 2023 : 		 Фронтмен SAXON не хотел распускать группу после ухода гитариста

25 дек 2023 : 		 Вокалист SAXON: «Наши концерты очень аутентичны»

21 ноя 2023 : 		 Новое видео SAXON

19 ноя 2023 : 		 Вокалист SAXON о сложных для группы временах

16 ноя 2023 : 		 Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, просто мы не так успешны»

8 сен 2023 : 		 У бывшего гитариста SAXON болезнь Паркинсона

19 авг 2023 : 		 SAXON приступили к записи

29 июл 2023 : 		 BRIAN TATLER не против остаться в SAXON

17 июл 2023 : 		 Барабанщик SAXON о подкладках

11 июл 2023 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к SAXON

10 июл 2023 : 		 PAUL QUINN присоединился к SAXON

9 июл 2023 : 		 BRIAN TATLER отыграл первое шоу с SAXON

23 июн 2023 : 		 Вокалист SAXON: «У меня есть 7»

17 май 2023 : 		 BRIAN TATLER — о туре с SAXON

7 апр 2023 : 		 SAXON нашли гитариста на замену

5 апр 2023 : 		 SAXON готовят новый материал

26 мар 2023 : 		 Гитарист SAXON поблагодарил за поддержку

24 мар 2023 : 		 Вокалист SAXON — о замене гитариста

21 мар 2023 : 		 Кавер-версия NAZARETH от SAXON

18 мар 2023 : 		 У вокалиста SAXON две полоски

17 мар 2023 : 		 Вокалист SAXON: «Решению Paul'a не удивлён»

10 мар 2023 : 		 Гитарист SAXON решил завязать с турами

31 янв 2023 : 		 Новый альбом SAXON в 24!
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Новое видео SAXON



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"There's Something In Roswell", новое видео группы SAXON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hell, Fire And Damnation", выходящего 19 января на Silver Lining Music:

01. The Prophecy
02. Hell, Fire And Damnation
03. Madame Guillotine
04. Fire And Steel
05. There's Something In Roswell
06. Kubla Khan And The Merchant Of Venice
07. Pirates Of The Airwaves
08. 1066
09. Witches Of Salem
10. Super Charger




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