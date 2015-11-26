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Saxon

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15 мар 2021 : 		 Документальный фильм о SAXON

6 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от SAXON

12 фев 2021 : 		 Новый SAXON в новом году

2 фев 2021 : 		 Музыканты BLACK MAMBA, TWISTED SISTER, SAXON, TESTAMENT и SABATON в проекте "Spin The Wheel"

30 янв 2021 : 		 Книга о SAXON выйдет летом

15 янв 2021 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от SAXON

13 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE ROLLING STONES от SAXON

20 ноя 2020 : 		 SAXON готовят сборник кавер-версий

7 сен 2020 : 		 Фронтмен SAXON признался, где облажался

20 авг 2020 : 		 Игра от SAXON

15 июн 2020 : 		 У SAXON есть 11 песен

3 май 2020 : 		 BIFF BYFORD сказал, что у SAXON никогда не было проблем с алкоголем и наркотиками

31 мар 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Новый альбом будет тяжёлым и "британским"»

5 ноя 2019 : 		 Гитарист SAXON о новом альбоме

21 окт 2019 : 		 SAXON завершили запись ударных

10 окт 2019 : 		 SAXON приступили к записи

28 сен 2019 : 		 Вокалист SAXON восстанавливается после операции

21 сен 2019 : 		 Вокалисту SAXON проведут операцию на сердце

19 янв 2019 : 		 SAXON отметят юбилей с размахом

18 янв 2019 : 		 Вокалист SAXON начал запись

6 дек 2018 : 		 SAXON с размахом отметят юбилей

30 окт 2018 : 		 Барабанщик SAXON чуть не лишился носа

1 окт 2018 : 		 У вокалиста SAXON готова музыка для сольного альбома

28 сен 2018 : 		 SAXON отметят юбилей в 2019

21 сен 2018 : 		 Новое видео SAXON

14 сен 2018 : 		 Переиздание SAXON выйдет осенью
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Документальный фильм о SAXON



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SAXON опубликовали 16-минутный документальный фильм о том, как проходила работа над альбомом кавер-версий "Inspirations", выходящим 19 марта на Silver Lining Music.

Трек-лист:

01. Paint It Black (THE ROLLING STONES)

02. Immigrant Song (LED ZEPPELIN)

03. Paperback Writer (THE BEATLES)

04. Evil Woman (BLACK SABBATH)

05. Stone Free (THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE)

06. Bomber (MOTÖRHEAD)

07. Speed King (DEEP PURPLE)

08. The Rocker (THIN LIZZY)

09. Hold The Line (TOTO)

10. Problem Child (AC/DC)

11. See My Friends (THE KINKS)

SAXON Releases Documentary About Making Of 'Inspirations' Covers Album











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