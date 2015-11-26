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Документальный фильм о SAXON



SAXON опубликовали 16-минутный документальный фильм о том, как проходила работа над альбомом кавер-версий "Inspirations", выходящим 19 марта на Silver Lining Music.



Трек-лист:



01. Paint It Black (THE ROLLING STONES)



02. Immigrant Song (LED ZEPPELIN)



03. Paperback Writer (THE BEATLES)



04. Evil Woman (BLACK SABBATH)



05. Stone Free (THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE)



06. Bomber (MOTÖRHEAD)



07. Speed King (DEEP PURPLE)



08. The Rocker (THIN LIZZY)



09. Hold The Line (TOTO)



10. Problem Child (AC/DC)



11. See My Friends (THE KINKS)







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