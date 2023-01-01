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*Новое видео METALLICA 77
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 30
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
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Saxon

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Гитарист SAXON решил завязать с турами



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SAXON опубликовали следующее сообщение:

«После долгих душевных терзаний наш большой друг и боевой товарищ Paul Quinn решил отказаться от гастролей с SAXON. После многих лет в дороге, с последующим стрессом и усталостью, которые сопровождают длительные гастроли, Paul не хочет, чтобы его исполнение сказалось и подвело его товарищей по группе и поклонников. Paul продолжит записываться с группой и, возможно, сыграет на отдельных специальных концертах в будущем.

SAXON поддерживают решение Paul'а и будут держать вас всех в курсе нашего дальнейшего пути».






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