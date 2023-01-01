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Гитарист SAXON решил завязать с турами



SAXON опубликовали следующее сообщение:



«После долгих душевных терзаний наш большой друг и боевой товарищ Paul Quinn решил отказаться от гастролей с SAXON. После многих лет в дороге, с последующим стрессом и усталостью, которые сопровождают длительные гастроли, Paul не хочет, чтобы его исполнение сказалось и подвело его товарищей по группе и поклонников. Paul продолжит записываться с группой и, возможно, сыграет на отдельных специальных концертах в будущем.



SAXON поддерживают решение Paul'а и будут держать вас всех в курсе нашего дальнейшего пути».











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