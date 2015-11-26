Новый SAXON в новом году

Вокалист SAXON Biff Byford в недавнем интервью сообщил, что новую работу группы стоит ждать в следующем году:
«Пока все идет нормально. Мы записываем фрагментарно и уже имеем в активе 11 песен. Давления никакого, но я, если честно, под давлением работаю куда лучше. Большую часть сочинял я и просто сейчас жду, когда локдаун закончится и мы сможем закончить все работы в студии».
Предварительно выход альбома намечен на февраль, премьера первого сингла на конец года.
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