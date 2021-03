сегодня



Кавер-версия THE BEATLES от SAXON



SAXON опубликовали официальное видео с текстом на свое прочтение композиции THE BEATLES "Paperback Writer", которое будет включено в выходящий 19 марта на Silver Lining Music альбом "Inspirations":



Трек-лист:



01. Paint It Black (THE ROLLING STONES)



02. Immigrant Song (LED ZEPPELIN)



03. Paperback Writer (THE BEATLES)



04. Evil Woman (BLACK SABBATH)



05. Stone Free (THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE)



06. Bomber (MOTÖRHEAD)



07. Speed King (DEEP PURPLE)



08. The Rocker (THIN LIZZY)



09. Hold The Line (TOTO)



10. Problem Child (AC/DC)



11. See My Friends (THE KINKS)





























+0 -0



просмотров: 269