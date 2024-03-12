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*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
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Saxon

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Барабанщик SAXON о выступлениях с MÖTLEY CRÜE



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Nigel Glockler в рамках интервью VRP Rocks вспомнил множество интересных событий из совместных гастролей с Ozzy Osbourne, Motörhead, и Mötley Crüe — полное интервью можно прослушать ниже, а вот небольшой фрагмент, касающийся MÖTLEY CRÜE:

«Они были великолепны. Отличные ребята. Я отлично ладил с Nikki Sixx'ом. А вот с Mick'a Mars'a мы почти никогда не видели; кроме концертов, мы его вообще не видели. Очевидно, они много тусовались, и иногда мы видели полароидные снимки с предыдущей ночи (смеется). В итоге мы с Nikki устроили соревнование на руках — по моему, он сам начал, — и я выиграл. Однажды утром в отеле я спустился и сказал: "Ну же, чувак, давай!", а он: "Нет, больше не надо! Я этого не вынесу!"»

SAXON Drummer NIGEL GLOCKLER Looks Back On Touring With MГ–TLEY CRГњE In The '80s - "They Were Doing A Lot Of Partying, And Sometimes We Were Seeing The Polaroids From The Night Before" (Video)




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12 мар 2024
k
klim
Глокер - классный дед, рад что он уделал этого рок стара)

просмотров: 317

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