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Барабанщик SAXON о выступлениях с MÖTLEY CRÜE



Nigel Glockler в рамках интервью VRP Rocks вспомнил множество интересных событий из совместных гастролей с Ozzy Osbourne, Motörhead, и Mötley Crüe — полное интервью можно прослушать ниже, а вот небольшой фрагмент, касающийся MÖTLEY CRÜE:



«Они были великолепны. Отличные ребята. Я отлично ладил с Nikki Sixx'ом. А вот с Mick'a Mars'a мы почти никогда не видели; кроме концертов, мы его вообще не видели. Очевидно, они много тусовались, и иногда мы видели полароидные снимки с предыдущей ночи (смеется). В итоге мы с Nikki устроили соревнование на руках — по моему, он сам начал, — и я выиграл. Однажды утром в отеле я спустился и сказал: "Ну же, чувак, давай!", а он: "Нет, больше не надо! Я этого не вынесу!"»







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