сегодня



ULI JON ROTH присоединился на сцене к SAXON



ULI JON ROTH присоединился на сцене к SAXON в рамках выступления на фестивале Time To Rock и исполнил с группой несколько композиций включая "Denim And Leather" и "747 (Strangers In The Night)" .











+2 -0



просмотров: 230