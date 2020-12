сегодня



Кавер-версия THE ROLLING STONES от SAXON



Девятнадцатого марта SAXON выпустят альбом кавер-версий "Inspirations", включающий одиннадцать прочтений треков, оказавших на участников коллектива наибольшее влияние. Видео на первый сингл, кавер-версию хита THE ROLLING STONES "Paint It Black", доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



01. Paint It Black (THE ROLLING STONES)



02. Immigrant Song (LED ZEPPELIN)



03. Paperback Writer (THE BEATLES)



04. Evil Woman (BLACK SABBATH)



05. Stone Free (THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE)



06. Bomber (MOTÖRHEAD)



07. Speed King (DEEP PURPLE)



08. The Rocker (THIN LIZZY)



09. Hold The Line (TOTO)



10. Problem Child (AC/DC)



11. See My Friends (THE KINKS)













