Кавер-версия NAZARETH от SAXON



"Razamanaz", новое видео группы SAXON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома More Inspirations, выходящего 24 марта на Silver Lining Music:



"We’ve Gotta Get Out of This Place"

"The Faith Healer"

"From the Inside"

"Chevrolet"

"Substitute"

"Gypsy"

"Man On the Silver Mountain"

"Detroit Rock City"

"Razamanaz"

"Tales of Brave Ulysses"







