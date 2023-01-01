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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 21
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 12
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Saxon

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Кавер-версия NAZARETH от SAXON



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"Razamanaz", новое видео группы SAXON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома More Inspirations, выходящего 24 марта на Silver Lining Music:

"We’ve Gotta Get Out of This Place"
"The Faith Healer"
"From the Inside"
"Chevrolet"
"Substitute"
"Gypsy"
"Man On the Silver Mountain"
"Detroit Rock City"
"Razamanaz"
"Tales of Brave Ulysses"

SAXON Release Cover Of NAZARETH's "Razamanaz"; Music Video Streaming




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